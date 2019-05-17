Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Краснодар, , 23:44 — REGNUM Школьная учительница первого президента республики Ахмата Кадырова и его сына, главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в автоаварии в Краснодарском крае 17 мая.

По информации «Кубанских новостей», авария произошла на 102-км ФАД «Кавказ»: автомобиль Toyota Highlander совершил столкновение с двигавшимся попутно грузовиком Tata.

От полученных при аварии травм скончалась 74-летняя пассажирка Toyota. Водитель внедорожника от госпитализации отказался.

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.