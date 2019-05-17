Полицейский за рулём насмерть сбил ребёнка в Саратове

Саратов, , 23:23 — REGNUM Сотрудник полиции за рулём автомобиля насмерть сбил ребёнка вечером 17 мая в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 20:00 по местному времени (19:00 мск) на улице Песчано-Уметская.

40-летний водитель автомобиля Kia Ceed совершил наезд на 14-летнего мальчика, а затем столкнулся с автомобилями Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Ребёнок от полученных травм скончался на месте.

В ходе разбирательства было установлено, что виновник ДТП является сотрудником органов внутренних дел. По сведениям портала «ЧП-Саратов», водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, официально эта информация не подтвеждена.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В МВД отметили, что в случае подтверждения вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел.