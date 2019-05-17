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МАК завершил расшифровку чёрных ящиков сгоревшего SSJ-100

Происшествия

Специалисты анализируют полученную с бортовых самописцев информацию

Москва, 17 мая 2019, 22:42 — REGNUM  Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев пассажирского самолёта Superjet-100, потерпевшего крушение в аэропорту «Шереметьево». Об этом 17 мая сообщает пресс-служба комитета.

«В научно-техническом центре МАК завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссией по расследованию в адрес Росавиации направлено последующее донесение об авиационном происшествии.

Напомним, ранее сегодня в «Аэрофлоте» опровергли появившуюся в СМИ информацию со ссылкой на Росавиацию о том, что причиной катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево» могли послужить ошибки экипажа при заходе на посадку.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Аэрофлоте» отрицают нарушение инструкций экипажем сгоревшего SSJ-100

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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