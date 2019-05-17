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На Украине неизвестный мужчина взорвался в офисе банка. Есть жертвы

Происшествия

По предварительным данным, он привел в действие боевую гранату

Старобельск, Украина, 17 мая 2019, 21:27 — REGNUM  На подконтрольной Украине части Луганской области неизвестный мужчина взорвал гранату в офисе одного из банков, сообщает 17 мая Главное управление нацполиции на официальной странице в Facebook.

Инцидент произошел в городе Старобельск. Взорвавший гранату мужчина погиб на месте еще шесть человек получили ранения и были госпитализированы.

Мотивы взорвавшего гранату человека не установлены.

Напомним, по официальным данным МВД Украины в стране на руках у населения находится от двух до четырех млн. единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

Кроме того, из зоны карательной операции Киева в Донбассе постоянно поступают на украинский чёрный рынок как оружие, так и различные боеприпасы.

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