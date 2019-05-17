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В посольстве Великобритании в Москве произошёл пожар

Происшествия

Из здания были эвакуированы около 20 человек

Москва, 17 мая 2019, 20:59 — REGNUM  В резиденции посла Великобритании на Софийской набережной в Москве вечером 17 мая произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, с территории учреждения были эвакуированы около 20 человек. Никто из находившихся в резиденции не пострадал.

Агентство «Москва» со ссылкой на свои источники сообщает, что в здании в результате короткого замыкания загорелась стиральная машина. Площадь горения составила около 0,5 квадратного метра. Пожар был оперативно ликвидирован.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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