В посольстве Великобритании в Москве произошёл пожар

Москва, , 20:59 — REGNUM В резиденции посла Великобритании на Софийской набережной в Москве вечером 17 мая произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, с территории учреждения были эвакуированы около 20 человек. Никто из находившихся в резиденции не пострадал.

Агентство «Москва» со ссылкой на свои источники сообщает, что в здании в результате короткого замыкания загорелась стиральная машина. Площадь горения составила около 0,5 квадратного метра. Пожар был оперативно ликвидирован.