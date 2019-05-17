В Волгограде КамАЗ врезался в маршрутное такси: 13 пострадавших

Волгоград, , 19:59 — REGNUM От 11 до 13 человек, по разным данным, получили ранения в результате автоаварии с участием маршрутного такси и КамАЗа в Волгограде вечером 17 мая. Авария произошла на остановке «Нефтяной техникум» в Советском районе города.

По информации v1.ru, КамАЗ столкнулся с маршруткой 15С, от удара автобус отбросило в столб. По словам водителя КамАЗа, у машины при движении отказали тормоза

По информации издания, после аварии было госпитализировано 13 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии.

«Городские вести» сообщают об 11 пострадавших — все находились в салоне маршрутного такси, трое — в тяжелом состоянии. Погибших в результате аварии нет.