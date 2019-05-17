Пятница, 17 Мая 2019 года
20:07:19 МСК

В Волгограде КамАЗ врезался в маршрутное такси: 13 пострадавших

Происшествия

Четыре человека в тяжелом состоянии

Волгоград, 17 мая 2019, 19:59 — REGNUM  От 11 до 13 человек, по разным данным, получили ранения в результате автоаварии с участием маршрутного такси и КамАЗа в Волгограде вечером 17 мая. Авария произошла на остановке «Нефтяной техникум» в Советском районе города.

По информации v1.ru, КамАЗ столкнулся с маршруткой 15С, от удара автобус отбросило в столб. По словам водителя КамАЗа, у машины при движении отказали тормоза

По информации издания, после аварии было госпитализировано 13 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии.

«Городские вести» сообщают об 11 пострадавших — все находились в салоне маршрутного такси, трое — в тяжелом состоянии. Погибших в результате аварии нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить