В Харькове из-за угрозы взрывов эвакуированы 19 торговых центров

Харьков, Украина, , 19:20 — REGNUM В Харькове правоохранительные органы проверяют информацию об угрозе взрывов в 19 торговых центра города. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба национальной полиции Харьковской области.

Как уточняется, анонимное сообщение о якобы заложенных бомбах поступило около 15:00 на электронный адрес полиции.

Эвакуация граждан проводится в торговых центрах на улицах Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Кольцевой путь, проспектах Науки, Московском и Гагарина, а также на площади Защитников Украины, площади Конституции и Павловской.

Сообщается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающих территорий.