Астраханец убил собственного сына после ссоры на рыбалке

п.г.т. Икряное, Астраханская область, , 17:20 — REGNUM В Астраханской области местный житель подозревается в убийстве своего сына на рыбалке. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По данным следствия, днем 16 мая 57-летний житель Икрянинского района рыбачил со своим 36-летним сыном на мосту через ерик Шантемир. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Они начали ссориться из-за пойманной рыбы, после чего отец схватил нож и нанес им несколько ударов в область груди и туловища сына. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

Икрянинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый уже задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.