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СМИ: В Росавиации раскрыли причины катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Происшествия

По мнению следователей, пилоты совершили грубейшие ошибки при посадке самолёта

Москва, 17 мая 2019, 16:48 — REGNUM  Причиной катастрофы пассажирского самолёта SSJ-100 в «Шереметьево» являются ошибки экипажа при заходе на посадку, сообщает 17 мая РИА Новости со ссылкой на неназванный документ Росавиации, оказавшийся в распоряжении агентства.

В частности, утверждается, что следствием были установлены грубые ошибки пилотирования. В их числе указаны беспорядочные манипуляции командира авиалайнера со штурвалом, а также невыпуск закрылков самолёта при заходе на посадку.

Подчёркивается, что последнее является грубейшим нарушением инструкции.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации на данный момент нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в столичном аэропорту «Шереметьево» пассажирский авиалайнер SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» несколько раз ударился о посадочную полосу и загорелся. В результате погиб 41 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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