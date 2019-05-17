Летевший в Египет самолёт приземлился в Одессе из-за сообщения о бомбе

Одесса, Украина, , 16:26 — REGNUM Пассажирский самолёт Airbus A321 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх, в ночь на 17 мая совершил экстренную посадку в Одессе из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва на борту, передаёт УНИАН.

Сообщается, что самолёт в течение шести часов находился в международном аэропорту «Одесса», где подвергся тщательной проверке.

Взрывных устройств на борту воздушного судна обнаружено не было. После 10:00 рейс с пассажирами вылетел в Египет.

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