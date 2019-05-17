Всех фигурантов дела о групповом изнасиловании в МВД Уфы отпустили из СИЗО

Уфа, , 16:24 — REGNUM Третьего подозреваемого по делу об изнасиловании коллеги в здании отдела МВД в Уфе суд отпустил под домашний арест. Об этом сообщил помощник судьи Верховного суда Башкирии Вадим Хабиров.

Срок домашнего ареста установлен до 31 мая 2019 года.

«Отклонено постановление суда первой инстанции, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует помощник судьи «Башинформ».

Напомним, 26 апреля суд изменил меру пресечения на домашний арест в отношении другого фигуранта скандального дела. 15 мая был отправлен под домашний арест второй фигурант. Срок домашнего ареста также определен до 31 мая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Всех троих фигурантов уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство». Жертву группового изнасилования, а также ее подругу уволили из органов внутренних дел с аналогичной формулировкой.

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