Дело о хищениях при строительстве медцентра в Орле: неожиданный поворот

Орел, , 16:18 — REGNUM В Орле следствие прекратило два уголовных дела в отношении директора «Инжиниринг» Ильи Дисмана — он проходил обвиняемым по делу о невыплате заработной платы и по делу о многомиллионных хищениях при строительстве многофункционального медицинского центра, получившего у журналистов название «титаник».

О том, что уголовные дела закрыты, сообщили «Орловские новости» со ссылкой на ответ следственных органов по запросу депутата облсовета Виталия Рыбакова. В частности, сообщается, что уголовное дело о невыплате заработной платы рабочим было закрыто в связи с истечением срока давности. Второе уголовное дело — о хищениях более 130 млн рублей — выделено в отдельное производство, при этом сообщается, что «в ходе следствия установлена непричастность Дисмана И. Е. к хищениям».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший исполнительный директор ООО «АСК Инжиниринг» — компании, выступавшей генеральным подрядчиком строительства многофункционального медицинского центра БУЗ ООО «Орловская областная клиническая больница», был задержан в декабре 2017 года. Сначала он находился в СИЗО, а позже стало известно, что из-под ареста его выпустили.

Строительство центра было начато ещё в 2008 году, при губернаторе Егоре Строеве. Работы то прекращались, то возобновлялись. Активизация на объекте снова началась в 2015 году, именно тогда генподрядчиком стало ООО «АСК Инжиниринг». На строительство были выделены деньги, в том числе, в рамках подготовки к 450-летию Орла, отмечавшегося в 2016 году. По заверению также теперь уже бывшего губернатора Вадима Потомского, именно к юбилею планировалось сдать медицинский центр. По данным на начало 2017 года, на строительство «титаника» (Потомский в свое время убедительно просил не называть долгострой этим словом) уже ушло четыре миллиарда рублей. Достроить медцентр так и не удалось.