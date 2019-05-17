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Спровоцировавшие смертельную давку на площади Турина получили 10 лет тюрьмы

Происшествия

В результате давки на площади Сан Карло летом 2017 года погибли два человека

Спровоцировавшие смертельную давку на площади Турина получили 10 лет тюрьмы
ErikaWittlieb
Тюрьма

Турин, Италия, 17 мая 2019, 16:14 — REGNUM  Четверо граждан, признанные виновными в провоцировании смертельной давки на туринской площади Сан Карло летом 2017 года, приговорены к 10 годам лишения свободы, передает La Repubblica в пятницу, 17 мая.

3 июня 2017 года на центральной площади Турина несколько тысяч человек собрались для просмотра трансляции финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ювентусом».

Четверо граждан марокканского происхождения распылили спрей, чтобы ограбить прохожих, и тем самым вызвали панику и давку на площади. В результате погибли два человека, травмы получили более 1600 человек.

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Зарубежная хроника
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