Кишечная инфекция в Новоульяновске проявилась после ремонта водопровода

Ульяновск, , 16:11 — REGNUM В связи с массовым заболеванием граждан в Новоульяновске прокуратура Ульяновского района проводит проверку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

До настоящего времени госпитализировано 30 человек, из них — 23 несовершеннолетних. Причем дети являются воспитанниками трех детских садов и учениками двух школ.

Всем обратившимся за медицинской помощью предварительно поставлен диагноз «гастроэнтерит».

"Признаки острой кишечной инфекции у заболевших начали проявляться после завершения конкретной фирмой системы ЖКХ ремонтных работ инфраструктуры водоснабжения», — подчеркнули в прокуратуре.

В настоящее время проверяется исполнение органами власти, хозяйствующими субъектами и контролирующими структурами законодательства об охране жизни и здоровья людей, санитарно-эпидемиологического и жилищно-коммунального законодательства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обращения с симптомами кишечной инфекции — тошнота, рвота, жидкий стул, подъем температуры до 38 °C — медики стали фиксировать 15 мая.

Состояние заболевших оценивается в диапазоне от легкой до средней степени тяжести, говорил глава ульяновского минздрава Сергей Панченко. По его словам, все заболевшие связывают заболевание с употреблением сырой воды.

Ситуация находится на контроле губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Роспотребнадзор по Ульяновской области с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

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