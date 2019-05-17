Памятник Иоанну Павлу II и Рональду Рейгану в Гданьске облили краской

Варшава, , 16:05 — REGNUM Как сообщила президент (мэр) Гданьска Александра Дулькевич, в ночь с 16 на 17 мая неизвестными лицами был осквернён памятник, изображающий встречу папы римского Иоанна Павла II и президента США Рональда Рейгана. Памятник залили розовой краской.

Как сообщает издание wyborcza.pl, полиция провела изучение следов на месте происшествия, после чего памятник был оперативно очищен от краски. Злоумышленники пока не найдены.

По всей видимости, данный случай следует рассматривать в контексте антиклерикальных протестов, прокатившихся по всей Польше после премьеры документального фильма режиссёра Томаша Секельского «Только никому не говори» о педофилах в католической церкви.

Памятник Иоанну Павлу II и Рональду Рейгану был открыт в 2012 году в одном из парков Гданьска. Автор памятника, скульптор Стефан Баум вдохновлялся фотографией, сделанной в сентябре 1987 года агентством Associated Press. Инициаторами установки памятника были активисты «Солидарности» и общество бывших политзаключенных советского периода «Достоинство».

В 2013 году оставшиеся неизвестными злоумышленники отпилили левую руку Рональда Рейгана, которая позже была найдена на приёмном пункте металлолома.