Волна эвакуаций из-за сообщений о «минировании» дошла до Пскова

Псков, , 15:55 — REGNUM В Псковской области зафиксировано несколько сообщений о возможных минированиях ряда объектов массового пребывания людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Управлением ФСБ России по Псковской области совместно с другими правоохранительными органами проводится комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий по проверке поступившей информации.

«Каждое сообщение отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий, эвакуация людей. Пока ни одна информация не подтвердилась», — сообщили в пресс-службе, отметив, что «ситуация находится под контролем, граждан просят сохранять спокойствие».

В социальных сетях жители Пскова сообщают, что из-за анонимных угроз о минировании эвакуированы посетители крупных торговых центров, а также зданий вокзалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале недели массовые эвакуации людей после анонимных угроз произошли в ряде городов России — Великом Новгороде, Ярославле, Владимире Липецке. 14 мая волна эвакуаций дошла до Санкт-Петербурга. Все сообщения оказались ложными.