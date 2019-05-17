Пятница, 17 Мая 2019 года
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За неделю над ЛНР сбили пять украинских беспилотников — Народная милиция

Происшествия

Использование беспилотных летательных аппаратов в военных целях запрещено Минскими соглашениями

Луганск, 17 мая 2019, 15:33 — REGNUM  Силы ПВО Народной милиции ЛНР за неделю обезвредили пять украинских беспилотников, заявил 17 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Три из них были восстановлены и пополнили трофейный парк техники Народной милиции», — добавил он.

Осадчий отметил, что особо активно беспилотниками пользуются боевики 30-й и 54-й бригад ВСУ, расположенные в районе населённых пунктов Троицкое, Новозвановка и Попасная.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее был сбит украинский беспилотник, который пытался сбросить самодельную бомбу над населённым пунктом Спартак.

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Отметим, использование беспилотных летательных аппаратов в зоне конфликта в Донбассе запрещено Минскими соглашениями. Исключение составляют беспилотники ОБСЕ.

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Война в Донбассе
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