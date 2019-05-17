Пятница, 17 Мая 2019 года
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Афера на полмиллиарда рублей: мошенники задержаны

Происшествия

Жертвами злоумышленников стали более 2 тыс. человек

Рязань, 17 мая 2019, 15:10 — REGNUM  Стражи порядка пресекли преступную схему по продаже автозапчастей из Европы по низким ценам. В настоящее время мошенники задержаны полицейскими Рязанской и Новгородской областей. Об этом сообщает ОТР.

По данным правоохранительного ведомства, жертвами аферистов стали более двух тысяч автовладельцев. Они «клюнули» на размещённые злоумышленниками в сети интернет объявления о продаже запасных частей для автомобилей. С клиентов требовали предоплату — половину стоимости покупки.

После заключения договора мошенники объявляли покупателю, что в настоящее время необходимой ему детали нет в наличии, и предлагали заказать более дорогие комплектующие, но уже за дополнительную плату.

Однако некоторые клиенты отказывались от такого предложения и требовали вернуть деньги. В таких случаях аферисты просто переставили выходить на связь.

Известно, что ущерб от преступных действий мошенников составил полмиллиарда рублей. Полученные от клиентов деньги злоумышленники выводили за рубеж и обналичивали.

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