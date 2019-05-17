Афера на полмиллиарда рублей: мошенники задержаны

Рязань, , 15:10 — REGNUM Стражи порядка пресекли преступную схему по продаже автозапчастей из Европы по низким ценам. В настоящее время мошенники задержаны полицейскими Рязанской и Новгородской областей. Об этом сообщает ОТР.

По данным правоохранительного ведомства, жертвами аферистов стали более двух тысяч автовладельцев. Они «клюнули» на размещённые злоумышленниками в сети интернет объявления о продаже запасных частей для автомобилей. С клиентов требовали предоплату — половину стоимости покупки.

После заключения договора мошенники объявляли покупателю, что в настоящее время необходимой ему детали нет в наличии, и предлагали заказать более дорогие комплектующие, но уже за дополнительную плату.

Однако некоторые клиенты отказывались от такого предложения и требовали вернуть деньги. В таких случаях аферисты просто переставили выходить на связь.

Известно, что ущерб от преступных действий мошенников составил полмиллиарда рублей. Полученные от клиентов деньги злоумышленники выводили за рубеж и обналичивали.