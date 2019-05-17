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В Приморском крае осуждены браконьеры из КНДР

Происшествия

Граждан КНДР приговорили к двум годам лишения свободы

п. Хасан, Приморский край, 17 мая 2019, 13:02 — REGNUM  Хасанский районный суд Приморского края приговорил трех северокорейских моряков к двум годам лишения свободы за незаконную ловлю морепродуктов, сообщает Радио Свободная Азия.

Согласно опубликованным данным, три гражданина КНДР признаны виновными в нарушении закона о рыболовстве и попытке незаконного проникновения в страну.

Трое северокорейских моряков, не имеющих при себе документов на въезд и разрешения на вылов кальмаров, были пойманы российскими пограничниками в июле прошлого года.

Известно, что это не первый случай, когда экипаж северокорейских рыболовных судов был осужден российскими властями за незаконный промысел во внутренних морских водах Российской Федерации.

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Браконьерство
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