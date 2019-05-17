В ходе обстрела Первомайска ранен мирный житель — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 12:53 — REGNUM В ходе обстрела населённого пункта Первомайск, который начался в 8:00 мск, ранение получил мужчина 1962 года рождения. Об этом заявил 17 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Также в результате вражеского обстрела получила повреждения ЛЭП по адресу ул. Потёмкина 39, без электроэнергии остались 1620 абонентов», — добавил он.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, обстрел вёлся из 120-мм миномётов с позиций боевиков 54-й бригады ВСУ, расположенных в районе оккупированного посёлка Золотое-4.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ обстреляли три населённых пункта ЛНР с применением миномётов калибра 82 мм и гранатомётов различных видов.

Читайте также: ЛНР: Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие