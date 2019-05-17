В Одессе задержаны подозреваемые в торговле кокаином

Одесса, Украина, , 12:26 — REGNUM Правоохранители задержали в Одессе группу лиц, подозреваемых в наркоторговле. Об этом сообщили 17 мая в пресс-службе национальной полиции.

По данным полиции, банду возглавлял 42-летний житель Закарпатья, который жил в Одессе и возможно отвечал за доставку и хранение кокаина. У него были два сообщника-одессита. Всего полиция установила личности 20 человек, причастных к деятельности банды.

Наркотики поставляли из Европы через западную границу Украины, затем через Ужгород перевозили в Киев, Одессу и Львов, где продавали клиентам. По версии следствия, за один грамм вещества наркодиллеры просили $100−150.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли наркотики, крупную сумму денег, ювелирные изделия, фальшивые деньги, оружие и взрывчатку. Задержанным грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в киевском аэропорту «Борисполь» правоохранители обнаружили несколько десятков килограмм различных наркотиков, которые следовали из Ирана в Канаду.

Читайте также: В киевском аэропорту «Борисполь» изъяли особо крупную партию наркотиков