Жительница Танзании задержана по подозрению в нанесении увечий ребенку

Табора, Танзания, , 12:16 — REGNUM Полиция области Табора в Танзании задержала жительницу района Малоло Сальму Хассан по подозрению в причинении вреда трехлетнему ребенку, передает газета Mtanzania.

По версии следствия, Хассан подожгла бедра мальчика для того, чтобы он перестал писаться в кровати. Женщина является тетей мальчика. Об издевательствах над мальчиком в полицию сообщили соседи. По сообщениям свидетелей, инцидент произошел 5 мая.

Расследование в отношении задержанной женщины продолжается. Если факт издевательств подтвердится, то дело передано в суд.