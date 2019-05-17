Пятница, 17 Мая 2019 года
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Жительница Танзании задержана по подозрению в нанесении увечий ребенку

Происшествия

По версии следствия, женщина подожгла трехлетнего мальчика в воспитательных целях

Табора, Танзания, 17 мая 2019, 12:16 — REGNUM  Полиция области Табора в Танзании задержала жительницу района Малоло Сальму Хассан по подозрению в причинении вреда трехлетнему ребенку, передает газета Mtanzania.

По версии следствия, Хассан подожгла бедра мальчика для того, чтобы он перестал писаться в кровати. Женщина является тетей мальчика. Об издевательствах над мальчиком в полицию сообщили соседи. По сообщениям свидетелей, инцидент произошел 5 мая.

Расследование в отношении задержанной женщины продолжается. Если факт издевательств подтвердится, то дело передано в суд.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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