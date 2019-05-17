В Красноярском крае осуждён подросток, надругавшийся над мальчиком

Сухобузимский р-н, Красноярский край, , 11:52 — REGNUM В Сухобузимском районе Красноярского края 16-летний подросток признан виновным в совершении сексуального преступления в отношении ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.

Преступление было совершено в августе 2018 года. Установлено, что подросток и семилетний мальчик находились в одной из деревень Сухобузимского района в доме у обвиняемого. Там подросток совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера, сняв всё это на мобильный телефон. Позже злоумышленник признал свою вину в полном объёме.

Приговором суда подростку назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу после обжалования подсудимым, не согласившимся с назначенным наказанием.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Кабардино-Балкарии арестовали подростка, подозреваемого в изнасиловании четырёхлетней девочки. Следствие установило, что преступление было совершено в сентябре 2018 года. Подозреваемый жил по соседству с девочкой и, оказавшись с ней наедине, использовал беспомощное состояние ребёнка и своё превосходство в физической силе. В содеянном злоумышленник признался.

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