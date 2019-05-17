Момент крушения F-16 у военной базы в Калифорнии попал на видео

ш. Калифорния, США, , 11:30 — REGNUM Падение истребителя ВВС США F-16 Fighting Falcon, который несколько сотен метров не дотянул до авиабазы в Риверсайде в штате Калифорния, попало на видео. Видеоролик опубликовал телеканал ABC7.

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На кадрах видно, как истребитель падает на крышу склада. Пробив кровлю, воздушное судно рухнуло на стеллажи коробок. После этого начался небольшой пожар, который был потушен автоматической системой пожаротушения.

Видео опубликовано: ABC7

Известно, что пилот успел катапультировать. Его доставили в больницу. Медики не обнаружили у него серьёзных травм. А вот сам истребитель уничтожен.

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https://twitter.com/abc7robmcmillan/status/1129172559298084864

Как сообщало ИА REGNUM, американский истребитель F-16 разбился в штате Калифорния возле базы ВВС США 17 мая. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ гидравлической системы, которая отвечает за элероны, закрылки и другие элементы, отвечающие за маневрирование.

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