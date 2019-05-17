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На трассе в Атырауской области Казахстана сгорел пассажирский автобус

Происшествия

Все пассажиры успели покинуть автобус

Нур-Султан, 17 мая 2019, 11:25 — REGNUM  На участке автодороги Атырау — Доссор в Атырауской области Казахстана сгорел автобус, сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Отмечается, что в автобусе находились рабочие — все они успели покинуть салон. В результате пожара никто не пострадал.

В ликвидации возгорания приняли участие 11 спасателей и три единицы специальной техники. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Петропавловске сгорел маршрутный пассажирский автобус марки Shaolin. С 9 по 11 мая в городе произошло возгорание трех автобусов. В результате пожара никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петропавловске за три дня сгорел третий автобус

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