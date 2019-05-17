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Житель Танзании получил пожизненный срок за изнасилование подростка

Происшествия

Осужденный был мастером по ремонту велосипедов

Житель Танзании получил пожизненный срок за изнасилование подростка
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тюрьма

Мванза, Танзания, 17 мая 2019, 11:18 — REGNUM  Житель деревни Олд Мисунгви области Мванза, 45-летний Саад Шабани 15 мая был приговорен к пожизненному заключению. Окружной суд Мисунгви признал его виновным в многократных изнасилованиях 13-летнего подростка, сообщает газета Mtanzania.

Сторона обвинения располагала семью доказательствами вины Шабани.

Пострадавший подросток рассказал, что, когда осужденный изнасиловал его в первый раз, он дал ему 700 танзанийских шиллингов (около 0,3 долларов США). Медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования.

По информации следствия, изнасилования имели место пять раз в разные дни в 2017 году. Осужденный был мастером по ремонту велосипедов, изнасилования проходили в его ремонтной мастерской.

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Изнасилования
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