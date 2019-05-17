Финское судно с эстонским экипажем задержано в Калининграде

Калининград, , 11:05 — REGNUM На прошлой неделе, 10 мая, рыболовецкое судно Roxen с эстонским экипажем под флагом Финляндии было задержано в исключительной экономической зоне России пограничной службой Калининградской области, сообщает новостной портал Postimees.ru

По сообщению пресс-службы Пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области, после проверки было установлено, что экипажем добывались водные биоресурсы с нарушением российского законодательства. На борту судна было обнаружено более 7,5 тонны незаконно добытой рыбы, предварительный ущерб — около 50 миллионов рублей.

На данный момент по факту нарушения проводится проверка, а судно задержано и сопровождено в морской рыбный порт Калининграда. Все ответственность лежит на капитане судна Roxen.

По информации эстонского МИДа, все обстоятельства произошедшего выясняются, а с экипажем все в порядке.

«Министерство иностранных дел на связи с финским МИД и с Генконсульством Финляндии в Петербурге. Цель — в сотрудничестве найти быстрое решение ситуации», — сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.

Алдон Баум, глава компании Morobell, которой принадлежит судно, объяснил факт задержание ошибкой навигации, из-за которой судно случайно зашло в исключительную экономическую зону РФ, где находилось в течении короткого времени. В распространённом комментарии подчеркивается, что судно не занималось незаконной ловлей рыбы.