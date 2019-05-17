На Ямале на Ямбургском месторождении погиб рабочий

р-н Надымский, Ямало-Ненецкий АО, , 10:46 — REGNUM На Ямале проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на Ямбургском газопромысловом месторождении, расположенном в Надымском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По предварительным данным следствия, 16 мая 2019 года на территории ГП-5 Ямбургского газопромыслового месторождения при производстве работ 51-летний рабочий был придавлен к металлической трубе ковшом экскаватора. В результате чего он получил смертельные травмы. Мужчина скончался в медсанчасти ООО «Газпром добыча Ямбург».

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.