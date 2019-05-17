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В Перми затопило крупнейшее кладбище

Происшествия

Кладбищенский комплекс затапливают талые воды

Пермь, 17 мая 2019, 10:45 — REGNUM  В Перми активисты-общественники бьют тревогу. Под талыми водами оказалось Северное кладбище. Оно является крупнейшим в городе и продолжает тонуть. Об этом в соцсети заявил «Гражданский патруль».

«Северное кладбище в Перми оказалось под натиском талых вод, поставивших под угрозу здоровье жителей города», — оставлена запись на странице «Гражданского патруля», который позиционирует себя как организация гражданской правовой самозащиты.

По данным общественников, заболачивание погоста происходит не первый год. Сейчас невозможно подойти и к могилам в новом секторе. Местные жители сообщают, что копальщики торопят родственников усопших побыстрее опускать гроб в могилу, пока и в ней не проступила вода. По мнению активистов, существует опасность попадания в питьевую воду продуктов разложения.

Северное кладбище — крупнейшее кладбище города Перми. Его территория занимает более 200 гектаров. Оно разделено на квадраты и кварталы, вместо районов и улиц, как в живом городе. По разным данным, на кладбище покоятся останки от 200 до 400 тысяч усопших.

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