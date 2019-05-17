ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК в Ираке

Анкара, , 10:41 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана на севере Ирака, сообщает 17 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Военные самолеты уничтожили укрытия повстанцев, склады с оружием, а также поразили военные объекты. О жертвах среди курдов, а также мирных граждан пока не сообщается.

Напомним, противостояние между Рабочей партией Курдистана и турецкими войсками продолжается более 30 лет. Курды сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.

Повстанцы имеют укрытия на территории северного Ирака, откуда совершают вылазки в сторону Турции, однако Анкара также может преследовать курдов на чужой территории, об этом у нее имеются соответствующие соглашения с Багдадом.

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