Пятница, 17 Мая 2019 года
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ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК в Ираке

Происшествия

О жертвах не сообщается

Анкара, 17 мая 2019, 10:41 — REGNUM  Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана на севере Ирака, сообщает 17 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Военные самолеты уничтожили укрытия повстанцев, склады с оружием, а также поразили военные объекты. О жертвах среди курдов, а также мирных граждан пока не сообщается.

Напомним, противостояние между Рабочей партией Курдистана и турецкими войсками продолжается более 30 лет. Курды сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.

Повстанцы имеют укрытия на территории северного Ирака, откуда совершают вылазки в сторону Турции, однако Анкара также может преследовать курдов на чужой территории, об этом у нее имеются соответствующие соглашения с Багдадом.

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