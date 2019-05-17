Житель ЛНР получил 12 лет тюрьмы за государственную измену

Луганск, , 10:35 — REGNUM Верховный суд ЛНР приговорил жителя республики к 12 годам заключения и уплате штрафа в размере 2756 рублей за шпионаж, сообщил 16 мая официальный сайт генеральной прокуратуры ЛНР.

Помимо оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Луганской Народной Республики, осуждённый также хранил оружие и взрывчатку.

«В настоящий момент осужденный направлен в исправительную колонию для отбывания наказания», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР украинский шпион получил 14 лет тюрьмы за работу на СБУ.

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