Злоумышленники требуют $1,5 млн за похищенных в Кении кубинских врачей

Мандера , Кения, , 10:09 — REGNUM Боевики, похитившие кубинских врачей на северо-востоке Кении, требуют выкуп в размере 1,5 миллионов долларов США за освобождение заложников, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на правительственные источники.

По информации издания, врача общей практики и хирурга с Кубы похитили 12 апреля в кенийском городе Мандера, а затем вывезли в Сомали. В похищении подозревают террористов из группировки Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В интересах следствия имена врачей не разглашаются.

Власти Кении и Сомали ведут совместные работы по поиску врачей.

О выкупе на условиях анонимности сообщил представитель администрации Мандера. Полиция Кении не располагала данной информацией, передает представитель полиции Чарльз Овино.

Врачи прибыли в Кению в группе 100 специалистов из Кубы по особому запросу правительства.

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