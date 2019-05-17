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ВСУ выпустили по территории ДНР более 300 боеприпасов — СЦКК

Происшествия

Под обстрелом оказался персонал Донецкой фильтровальной станции

ВСУ выпустили по территории ДНР более 300 боеприпасов — СЦКК
© ИА Красная Весна
Убежище. ДНР

Соледар, ДНР, 17 мая 2019, 10:07 — REGNUM  За минувшие сутки ВСУ 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 314 единиц боеприпасов, сообщили 17 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (посёлок шахты «Октябрьский рудник»), Донецкий аэропорт (терминал), Васильевка, Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Луганское», — сказано в сообщении.

ВСУ атаковали с донецкого направления, выпустив 35 мин калибра 120 мм, девять мин калибра 82 мм. Они также применили вооружение БТР, зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ.

Под обстрелом вновь оказался автобус, перевозивший персонал Донецкой фильтровальной станции, однако обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Донецк-Северный в результате обстрела со стороны ВСУ получил повреждения один жилой дом.

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