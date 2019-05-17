Учитель из Узбекистана с фальшивым дипломом работала в волгоградской школе

Волгоград, , 10:00 — REGNUM Учительницу из Узбекистана, работавшую в одной из волгоградских школ учителем английского, будут судить за использование фальшивых дипломов. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По версии следствия, в 2015 году 30-летняя уроженка Узбекистана решила устроиться на работу в школу. Она имела специальность биолога-эколога с правом трудиться старшей вожатой и опыт работы воспитателем в детском саду, однако для работы учителем были необходимы дипломы о профессиональной переподготовке. Женщина переподготовку проходить не стала, а просто заказала нужные документы в интернете — за 24 тыс. рублей она купила поддельные дипломы «Уральского института повышения квалификации и переподготовки» с правом преподавания английского языка и химии школьникам.

В 2016 году она устроилась учителем английского языка в трех средних школах Иловлинского района, а также приняла на себя обязанности классного руководителя в одной из них.

Затем она приобрела за 30 тыс. рублей поддельный диплом Казанского (Приволжского) федерального университета, и с 2018 года преподавала детям ещё и химию.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч. 3 ст. 327 УК РФ — «Использование заведомо подложного документа». В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд Иловлинского района.

Отметим, что ранее уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя МКУ «Центр культурного спортивного и библиотечного обслуживания Кузьмичевского сельского поселения»: при проверке выяснилось, что при трудоустройстве женщина предъявила поддельный диплом.