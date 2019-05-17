Самолет Ларнака — Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Краснодар, , 09:46 — REGNUM В аэропорту Краснодара из-за срабатывания одного из датчиков совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, направлявшийся из Ларнаки (Кипр) в Самару. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия» в интервью ТАСС.

По словам источника, ЧП произошло в ночь на пятницу, 17 мая.

«Рейс N5840 Ларнака — Самара произвел вынужденную посадку в аэропорту Краснодара», — сказал собеседник агентства.

По его словам, командир пассажирского воздушного судна принял решение приземлиться в кубанской столице из-за срабатывания одного из датчиков.

Он уточнил, посадка самолета прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал.

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