Прокуроры Татарии выявили свыше 500 нарушений в сфере здравоохранения

Казань, , 09:44 — REGNUM За первый квартал 2019 года в Татарии прокуроры выявили 508 нарушений закона в сфере здравоохранения. По результатам проверок были внесены 184 представления, а 112 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Список нарушений был обширен — от недостатков при обеспечении лекарствами граждан до нарушений при прохождении вакцинации медработниками, а также нарушений правил пожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

В целом за январь-март 2019 года по 508 выявленным нарушениям было возбуждено одно уголовное дело, внесено 184 представления, 17 лиц привлекли к административной ответственности, а 112 — к дисциплинарной. Все нарушения, что выявлены проверками, были в результате устранены.

Нормы пожарной безопасности, по данным надзорной инстанции, нарушали в торговых и складских помещений аптечных пунктов Казани, Альметьевска, Бавлов, Бугульмы, Елабуги, Лениногорска, Мензелинска, Нурлата и восьми районов республики.

В двух районах Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Чистополе и шести районах Татарии в аптеках были выявлены нарушения условий хранения лекарственных средств.

Многочисленные нарушения надзорные органы выявили и при оказании медицинских услуг несовершеннолетним. В ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» Нижнекамска и взрослых, и детей принимают в одном стоматологическом кабинете, а в ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» нарушали сроки проведения профилактических прививок несовершеннолетним. В ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ» не утверждён календарный план проведения профосмотров на текущий год. В двух поликлиниках Казани — ГАУЗ «Городская детская поликлиника №10» и ГАУЗ «Городская детская поликлиника № 7» — зафиксированы «факты необеспечения детей из многодетных семей в возрасте до шести лет бесплатными лекарственными препаратами».

Среди нарушений — составление плана диспансеризации без учёта фактического числа граждан, что подлежат ей, нарушения при прохождении медосмотров медработниками. К примеру, в ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» у медсестры прививочного кабинета детской поликлиники не было данных о прививках на ВИЧ и гепатит, а два медработника ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» Нижнекамска не прошли вакцинацию против кори и гепатита В, и семь работников не завершили ревакцинацию против дифтерии и столбняка.

В Деуковском фельдшерско-акушерском пункте Мензелинского района отсутствовали лекарства, что входят в обязательный минимальный ассортимент лекарственных препаратов, и не было письменного согласия законных представителей детей до 18 лет на туберкулинодиагностику. В ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ» прокурор обнаружил факт необеспечения ребёнка жизненно необходимым лекарством.