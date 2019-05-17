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Еще девять горняков спасены из затопленного рудника на северо-востоке КНР

Происшествия

Восемь человек по-прежнему под завалами

Харбин, Китай, 17 мая 2019, 09:41 — REGNUM  Еще девять горняков были спасены из-под завалов затопленного железного рудника в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, еще восемь человек по-прежнему остаются там, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Инцидент произошел на железном руднике в уезде Сюнькэ провинции Хэйлунцзян около 3:00 по местному времени. В то время 43 человека находились в руднике, сообщили в местном правительстве. Таким образом, 35 человек были извлечены из рудника на данный момент, и еще восемь остаются там, ожидая помощи. Порядка 100 спасателей занимаются поиском и спасением людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 12 горняках, чье местоположение было известно, и о пяти, которые еще не были найдены.

Читайте ранее в этом сюжете: Под завалами железного рудника на северо-востоке Китая находятся 17 человек

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