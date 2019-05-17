В результате авиаудара сил НАТО в Афганистане погибли полицейские

Кабул, , 09:31 — REGNUM По меньшей мере восемь представителей правоохранительных органов погибли в результате «дружественного огня» сил НАТО на юге Афганистана. Об этом 17 мая сообщает телеканал Tolo News.

Натовский авиаудар в районе Нахр-э-Сарадж в южной провинции Гильменд был совершен по просьбе афганской стороны в качестве поддержки с воздуха при столкновении с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Министерстве внутренних дел Афганистана подтвердили гибель своих подчиненных и уточнили, что в результате инцидента будет проведено расследование. Кроме того, сообщается, что в столкновении с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ранены 11 полицейских. В ведомстве сообщили, что боевики также понесли тяжелые потери.

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