В Канаде экипаж военного самолета прекратил взлет из-за ослепления лазером

Оттава, , 09:17 — REGNUM Военно-транспортный самолета ВВС CC-130 Hercules ВВС Канады прекратил взлет из-за того, что пилоты были ослеплены лазером, передает телеканал CBC.

Отмечается, что инцидент произошел в начале текущей недели в районе военной базы Гринвуд в провинции Новая Шотландия. Пилоты готовились ко взлету, но были ослеплены лазером. Источник излучения находился за пределами базы, уточняет телеканал.

В настоящее время правоохранители ведут поиск злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, в США участившиеся случаи хулиганства с применением так называемых лазерных указок против пилотов заставили искать способ защиты от такого рода действий. Специалисты разработали специальный материал, способный обезопасить пилотов от ослепляющего воздействия лазера.

Читайте также: «Лазерное хулиганство» предложено укротить при помощи жидких кристаллов