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В Канаде экипаж военного самолета прекратил взлет из-за ослепления лазером

Происшествия

Правоохранители ведут поиск злоумышленников

Оттава, 17 мая 2019, 09:17 — REGNUM  Военно-транспортный самолета ВВС CC-130 Hercules ВВС Канады прекратил взлет из-за того, что пилоты были ослеплены лазером, передает телеканал CBC.

Отмечается, что инцидент произошел в начале текущей недели в районе военной базы Гринвуд в провинции Новая Шотландия. Пилоты готовились ко взлету, но были ослеплены лазером. Источник излучения находился за пределами базы, уточняет телеканал.

В настоящее время правоохранители ведут поиск злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, в США участившиеся случаи хулиганства с применением так называемых лазерных указок против пилотов заставили искать способ защиты от такого рода действий. Специалисты разработали специальный материал, способный обезопасить пилотов от ослепляющего воздействия лазера.

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