В Новой Зеландии один человек погиб при стрельбе на территории школы

Окленд, Новая Зеландия, , 09:02 — REGNUM В Новой Зеландии в результате стрельбы на территории одной из школ Окленда погиб мужчина, сообщает 17 мая пресс-служба полиции.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о стрельбе около 14:50 по местному времени (05:50 мск). Прибывшие на место правоохранители обнаружили погибшего мужчину с огнестрельными ранениями.

В настоящее время район, где произошло происшествие, перекрыт. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 50 человек. Правительство Новой Зеландии представило законопроект, который запретит тип оружия, использованный в терактах.

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