Пятница, 17 Мая 2019 года
09:15:45 МСК

По столице Югры бродит медведь

Происшествия

Сформирована патрульно-поисковая служба для вылова зверя

По столице Югры бродит медведь
В поисках еды

Ханты-Мансийск, 17 мая 2019, 09:01 — REGNUM  По Ханты-Мансийску бродит медвежонок. Сигнал об опасном звере, который ходит в районе «Ледового дворца спорта», поступил в единую диспетчерскую службу столицы Югры 16 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском управлении общественных связей.

Район был оперативно обследован сотрудниками полиции и спасательной службы. Медвежонок пока не обнаружен.

В администрации города принято решение о формировании специальных патрульно-поисковых групп, способных отловить зверя. Жителям столицы Югры рекомендовано воздержаться от посещения лесного массива в районе гостиничного комплекса «На семи холмах».

Отметим, что медведи и ранее заглядывали в города ХМАО. Специалисты объясняют это скудностью кормовой базы в лесах для косолапых, а также доступностью для животных мусорных контейнеров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре медведи облюбовали кладбища

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Столкновения медведей с людьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить