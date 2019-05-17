На Филиппинах в результате ДТП погибли восемь человек

Манила, , 08:38 — REGNUM В результате столкновения фургона и грузовой машины на Филиппинском острове Лейте погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом со ссылкой на полицию пишет газета Philippine Daily Inquirer.

По информации полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в 6:14 (1:14 мск). Сообщается, что пострадавшие, которые были доставлены в больницу, находились в критическом состоянии. Причиной аварии, по словам полиции, стали затруднения в обзоре, которые испытывают водители на данном участке трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2019 года на севере Филиппин произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. В результате аварии погибли три человека и еще 73 человека получили травмы.

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