Пятница, 17 Мая 2019 года
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В Киевской области нашли тайник с шестью авиационными пусковыми установками

Происшествия

Предотвращён международный скандал

Киев, 17 мая 2019, 08:26 — REGNUM  Сотрудники СБУ и правоохранительных органов обнаружили склад с авиационным вооружением, которое предназначалось для незаконной продажи в страны Африки, заявили 16 мая в пресс-службе СБУ.

Правоохранители обыскали дом в селе Новосёлки Макаровскго района Киевской области и обнаружили шесть блоков для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5. Такие блоки устанавливаются на самолёты МиГ-21, МиГ-27 и вертолёты Ми-24.

Оружие планировали незаконно переправить в страны Африки для использования в военных конфликтах. Это могло спровоцировать международный скандал и введение санкций против Украины.

Следствие продолжает выяснять происхождение оружия, а также причастных к его перемещению и продаже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде оружия из зоны боевых действий в Донбассе. У него изъяли целый арсенал оружия, взрывчатку и наркотики.

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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