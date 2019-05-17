В пяти районах Красноярского края действуют лесные пожары

Красноярск, , 07:28 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 10:00 (местное время) 17 мая зарегистрировано пять лесных пожаров на общей площади 224 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний действуют в пяти районах: Дзержинском, Енисейском, Канском, Пировском, Сухобузимском. При этом, как заверили специалисты, угрозы для населённых пунктов нет.

В тушении задействованы более 80 человек и четыре единицы техники.

За прошедшие сутки в крае ликвидированы 17 лесных пожаров в 12 районах на общей площади 209 га. В тушении принимали участие более 230 человек с использованием 29 единиц техники. Работали 13 воздушных судов. Предварительные причины пожаров — переход огня с земель иных категорий и по вине местного населения, уточнили в министерстве лесного хозяйства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 16 мая в Красноярском крае было зарегистрировано шесть лесных пожаров на общей площади 30,5 га. Возгорания действовали в Абанском, Березовском, Богучанском, Тасеевском районах.

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