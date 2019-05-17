В Курганской области перед судом предстанет замначальника ЮУЖД

Курган, , 07:27 — REGNUM В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника территориального управления Южно-Уральской железной дороги. Он обвиняется в растрате вверенного имущества и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По версии следствия, в период с 2015 по 2017 годы, замначальника территориального управления ЮУЖД неправомерно пользовался служебными автомобилями Nissan Navara, Volvo XC 90 и казённым бензином.

Также в 2017 году заместитель начальника незаконно привлёк работников Курганского отдела материально-технического обеспечения, а также автотранспортную технику РЖД, для обустройства домовладения своей родственницы. Что повлекло необоснованную выплату указанным работникам денежных средств из фонда оплаты труда ОАО «Российские железные дороги», и необоснованную оплату услуг автотранспортной техники.

Ущерб, который вменяется обвиняемому, составил более 350 тысяч рублей. Замначальника территориального управления ЮУЖД признал вину в совершении всех инкриминируемых деяний и добровольно возместил ущерб.