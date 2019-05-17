ЛНР: Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие

Луганск, , 07:18 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ четыре раза открывали огонь по территории ЛНР, сообщили 17 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Под огнём украинских силовиков оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Калиново и Фрунзе.

ВСУ применили миномёты калибра 82 мм, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ЛНР более 20 единиц боеприпасов, обстреляв при этом три населённых пункта.

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Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, с начала мая попытку сбежать с позиций ВСУ, находящихся в зоне ответственности ЛНР, предприняли 42 боевика. 18 из них это удалось, их ищут правоохранительные органы.

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