Пятница, 17 Мая 2019 года
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Под завалами железного рудника на северо-востоке Китая находятся 17 человек

Происшествия

Инцидент произошел на железном руднике Цуйхуншань в уезде Юнькэ провинции Хэйлунцзян около 3:00 по местному времени 17 мая

Харбин, Китай, 17 мая 2019, 06:26 — REGNUM  Семнадцать человек оказались заперты под завалами железного рудника в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Инцидент произошел на железном руднике Цуйхуншань в уезде Юнькэ провинции Хэйлунцзян около 3:00 по местному времени 17 мая, сообщили уездные власти. В настоящее время 26 человек сумели выбраться с рудника и еще 17 человек остаются под завалами.

Спасатели установили местоположение 12 человек, они по-прежнему пытаются выбраться наружи и выйти на связь с еще пятью товарищами. Спасатели немедленно выехали на место и делают все возможное для спасения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, за гибель людей на угольной шахте в октябре 2018 года в провинции Шаньдун на востоке Китая понесли наказание четыре человека. Тогда погиб 21 человек.

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