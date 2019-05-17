В новой Москве загорелся металлический ангар

Москва, , 05:23 — REGNUM В Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы произошел пожар в металлическом ангаре, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Сообщается, что площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Пострадавших не было. По предварительным данным, на складе взорвался газовый баллон, что привело также к обрушению части крыши ангара.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая два автомобиля сгорели во время пожара на автостоянке на Ярославском шоссе в Москве. Сообщалось, что загорелась одна из машин, а затем огонь перекинулся на другие транспортные средства. Также от огня пострадали три автомобиля.

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