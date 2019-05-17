В Турции опрокинулся грузовик с нелегальными мигрантами

Анкара, , 04:24 — REGNUM В турецкой провинции Ван опрокинулся грузовик с нелегальными мигрантами, погибли не менее пяти человек, сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что грузовик перевозил нелегальных мигрантов и опрокинулся на дороге. В результате ДТП погибли не менее пяти человек, еще 37 получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. На месте происшествия работали 11 машин скорой помощи. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта пассажирский автобус врезался в толпу людей на остановке в Стамбуле. Сообщалось, что водитель автобуса потерял управление и врезался в людей. В результате произошедшего пострадали несколько человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Автобус въехал в ожидавших на остановке пешеходов в Стамбуле