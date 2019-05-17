Пятница, 17 Мая 2019 года
04:24:03 МСК

В Турции опрокинулся грузовик с нелегальными мигрантами

Происшествия

Погибли пять человек

Анкара, 17 мая 2019, 04:24 — REGNUM  В турецкой провинции Ван опрокинулся грузовик с нелегальными мигрантами, погибли не менее пяти человек, сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что грузовик перевозил нелегальных мигрантов и опрокинулся на дороге. В результате ДТП погибли не менее пяти человек, еще 37 получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. На месте происшествия работали 11 машин скорой помощи. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта пассажирский автобус врезался в толпу людей на остановке в Стамбуле. Сообщалось, что водитель автобуса потерял управление и врезался в людей. В результате произошедшего пострадали несколько человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Автобус въехал в ожидавших на остановке пешеходов в Стамбуле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить