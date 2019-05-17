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В результате обрушения фабрики в Шанхае погибли 10 человек

Происшествия

25 человек, которые оказались под завали фабрики, были извлечены, из них 10 умерли

Шанхай, Китай, 17 мая 2019, 03:39 — REGNUM  Десять человек умерли в госпитале после обрушение стены фабрики в Шанхае, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

По данным на 1:45 по Пекину 17 мая, 25 человек, которые оказались под завали фабрики, были извлечены, из них 10 умерли после безуспешных попыток оказания медицинской помощи в госпитале, сообщили в муниципальном бюро чрезвычайных ситуаций.

Обрушение стены произошло в 11:20 по местному времени на улице Чжаохуа шанхайсом районе Чаннин во время разрушения здания фабрики. Причины инцидента в настоящее время расследуются.

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